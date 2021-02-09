SOWA – Сам на сам: дивіться крутий кліп співачки, знятий у Стамбулі

Співачка SOWA представила кліп на пісню "Сам на сам". Нагадаємо, що це уже п'ята композиція у здобутку молодої артистки. Дивіться відеороботу, зняту у Стамбулі, на Радіо МАКСИМУМ!

Зйомки кліпу співачки SOWA на пісню "Сам на сам" відбувалися у турецькому місті Стамбул. За словами виконавиці, саме це місто допомогло зробити цю пісню ще атмосфернішою.

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Нам одразу припав до душі Стамбул, адже його архітектура й історія справді захоплюють. Це місто налічує понад 15 мільйонів мешканців, та навіть це не завадило побути в ньому "сам на сам" з собою та зі своїми думками, відірватися від реального світу та поринути у творчість, – зауважила співачка.

Вона додала, що процес зйомок тривав 3 днів та справді приніс їй справжню насолоду.

Це робота, яку цікаво переглядати та яка залишає після себе теплий слід. Відеоробота наповнена багатьма цікавими локаціями й образами. Ви зможете побачити неймовірно красиві кадри: на острові, біля мечеті, палацу та багатьох інших пам'ятних місць Стамбулу, які так і хочеться переглядати знову і знову, – додала вона.

SOWA – Сам на сам, дивіться кліп, знятий у Стамбулі:

Зауважимо, що SOWA уже працює над новою композицією. Вона зізнається, що наступна прем'єра буде кардинально іншою та ще й першою авторською у її творчому доробку.

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