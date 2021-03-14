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Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
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Перший місяць весни відзначився не лише морозами та дощем, а й музичними новинками, які вже встигли припасти до душі слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за березень 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!
Хоч прихід весни і не став таким теплим і сонячним, як хотілося б, але це не змусило музикантів по всьому світу зробити перерву у творчості. Тож початок березня приніс не лише сніг з дощем і трішки весняного настрою, а й порцію новеньких хітів. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.
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Початок березня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Майлі Сайрус, Imagine Dragons, Майк Шинода, Maroon 5 та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень березня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Mike Shinoda - Happy Endings (feat. iann dior & UPSAHL)
- Imagine Dragons - Follow You (Lyric Video)
- Miley Cyrus - Angels Like You (Official Video)
- LP - One Last Time (Official Music Video)
- Doja Cat - Streets (Official Video)
- Maroon 5 - Beautiful Mistakes ft. Megan Thee Stallion (Official Music Video)
- Nick Jonas - Spaceman (Official Video)
- NF - LOST ft. Hopsin
- DPR IAN - Nerves (OFFICIAL M/V)
- INNA - Flashbacks | Official Video
- James Arthur - Medicine (Official Video)
- Michele Morrone - Beautiful (Official Music Video)
- Winona Oak - Nobody Loves Me feat. ELIO [Official Music Video]
- Isak Danielson - Start Again (Official Video)
- London Grammar - How Does It Feel (Official Visualiser)
- Joshua Bassett - Telling Myself (Official Video)
- benny blanco, Marshmello & Vance Joy - You (Official Acoustic Video)
- MOD SUN - “Heavy” (Feat. blackbear) - OFFICIAL AUDIO
- KSI – Patience (feat. YUNGBLUD & Polo G) [Official Lyric Video]
- Dean Lewis - Falling Up (Official Video)
- Sub Urban - Cirque [Official Music Video]
- Two Feet - Never Enough (Official Visualizer)
- Imagine Dragons - Cutthroat (Lyric Video)
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