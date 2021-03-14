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Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою

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Слухати популярні пісні онлайн

Перший місяць весни відзначився не лише морозами та дощем, а й музичними новинками, які вже встигли припасти до душі слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за березень 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!

Хоч прихід весни і не став таким теплим і сонячним, як хотілося б, але це не змусило музикантів по всьому світу зробити перерву у творчості. Тож початок березня приніс не лише сніг з дощем і трішки весняного настрою, а й порцію новеньких хітів. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.

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Початок березня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Майлі Сайрус, Imagine Dragons, Майк Шинода, Maroon 5 та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень березня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Mike Shinoda - Happy Endings (feat. iann dior & UPSAHL)
  • Imagine Dragons - Follow You (Lyric Video)
  • Miley Cyrus - Angels Like You (Official Video)
  • LP - One Last Time (Official Music Video)
  • Doja Cat - Streets (Official Video)
  • Maroon 5 - Beautiful Mistakes ft. Megan Thee Stallion (Official Music Video)
  • Nick Jonas - Spaceman (Official Video)
  • NF - LOST ft. Hopsin
  • DPR IAN - Nerves (OFFICIAL M/V)
  • INNA - Flashbacks | Official Video
  • James Arthur - Medicine (Official Video)
  • Michele Morrone - Beautiful (Official Music Video)
  • Winona Oak - Nobody Loves Me feat. ELIO [Official Music Video]
  • Isak Danielson - Start Again (Official Video)
  • London Grammar - How Does It Feel (Official Visualiser)
  • Joshua Bassett - Telling Myself (Official Video)
  • benny blanco, Marshmello & Vance Joy - You (Official Acoustic Video)
  • MOD SUN - “Heavy” (Feat. blackbear) - OFFICIAL AUDIO
  • KSI – Patience (feat. YUNGBLUD & Polo G) [Official Lyric Video]
  • Dean Lewis - Falling Up (Official Video)
  • Sub Urban - Cirque [Official Music Video]
  • Two Feet - Never Enough (Official Visualizer)
  • Imagine Dragons - Cutthroat (Lyric Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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