Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?

Мабуть, кожного цікавило, хто ж частіше віддається плотським втіхам: сови чи жайворонки. Фахівці провели опитування і поділилися результатами. Тепер ви знатимете, у кого сексу більше!

Інститут вивчення суспільної думки Onepoll провів онлайн-опитування, в якому брали участь 2 тисячі осіб. Серед різних тем були і питання, пов'язані зі сном.

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Виявилося, що "жайворонки" у середньому сплять на годину довше, аніж "сови". Крім того, ті, хто рано встає, частіше перебувають у постійних стосунках, а також мають регулярний секс: у середньому тричі на тиждень. Для порівняння, у сов – 2 рази на тиждень.

Жайворонки частіше займаються сексом / Popsugar

Жайворонки також виявилися романтиками, які частіше за інших вірять у кохання з першого погляду. Але є у них і один суттєвий недолік – вони частіше хроплять, а також крутяться у ліжку.

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