Sotheby's продасть кросівки Каньє Веста за 1 мільйон доларів: їм 12 років

Аукціонний будинок Sotheby's продасть зразок одних з перших кросівок Nike Air Yeezy Каньє Веста 2008 року. Взуття, в якому музикант був на "Греммі", оцінюється в один мільйон доларів.

Як пише видання HypeBeast, кросівки стали найдорожчим взуттям, яке коли-небудь продавалося на Sotheby's.

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Модель відіграє важливу роль у світі моди, адже це перша співпраця Каньє Веста з Nike. Над дизайном музикант працював разом з Марком Смітом.

Кросівки представлені у 12-му розмірі (47-й європейський). Зразок Nike Air Yeezy продає колекціонер кросівок Райан Чанг, який покаже взуття в Гонконгському конгресно-виставковому центрі з 16 по 21 квітня.

Нагадаємо, раніше Каньє Веста назвали найбагатшим афроамериканцем в історії США. Видання Bloomberg оцінило статки Каньє Веста в 6,6 млрд доларів. З цієї суми від 3,2 млрд до 4,7 млрд припадає на бренд Yeezy, а ще 970 млн – на колаборації з Gap, яка повинна дебютувати в кінці літа.

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