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Сонячно і холодно: яка погода буде в Україні на вихідних

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Погода на вихідні - фото 1
Погода на вихідні

На вихідних, 23-24 лютого, в країні втримається нестабільна погода без опадів, одна із посиленням морозів.

Антициклон покращить ситуацію в Україні на вихідних, витіснивши опади у вигляді дощу та снігу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У нічні години 23-24 лютого очікується -7-13 градусів, на північному сході -12-17 градусів, вдень -3-9 градусів. Вже вдень у неділю на Заході та Півночі почнеться підвищення температури повітря до 3 морозу-2 тепла. А в понеділок потепління охопить більшу частину території України", – зазначила вона.

У Києві погода на вихідних буде доволі морозною з проясненнями: до -6-9 вночі, а також до -4-6 вдень. А от 24 лютого, температура поступово почне підійматись до 0-2, а в понеділок до +2+4.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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