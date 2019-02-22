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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій території країни. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 22-24 лютого у більшості областей України очікується різка зміна погоди.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 22 лютого

"22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу", – йдеться у повідомленні.

23-24 лютого очікується холодна погода без значних опадів, вночі до-6-12, а вдень до -2-7, а найморозніше буде у Сумській, Чернігівській, харківській, Полтавській та Луганській областях, де вночі до -12-18, а вдень до -5-10.

До того ж, через раптові снігопади і хуртовини втримається значний рівень небезпеки сходження лавин у горах Львівської та Івано-Франківської областей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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