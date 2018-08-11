Сонячне затемнення 11 серпня: з'явилися фото неймовірного явища зі всього світу

Очевидці опублікували в мережі фотографії вражаючого природного явища – сонячного затемнення, яке пройшло в суботу, 11 серпня.

Затемнення, третє за рахунком в поточному році, відбулося, коли Місяць пройшов між Землею і Сонцем і відкинув свою масивну тінь на планету. Із Землі явище виглядало так, немов супутник закрив собою частину Сонця.

І ще: Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

Відзначається, що затемнення почалося близько 12:58 за київським часом, однак на території України видно його не було.

Ступінь видимості затемнення Сонця залежав від того, де перебували очевидці. Наприклад, на Північному полюсі поверхня Сонця була закрита на 65%.

Затемнення побачили і жителі Канади, Гренландії, Ісландії, Великобританії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Китаю, а також Північної і Південної Кореї.

Today the third, final and best solar eclipse of 2018 will be visiblehttps://t.co/qmYfQgNuuA pic.twitter.com/YLnnVChQjn — Forbes (@Forbes) 11 серпня 2018 р.

A post shared by Mika Yrjölä (@exploderi) on Aug 11, 2018 at 3:25am PDT

A post shared by (@spacetagram2018) on Aug 11, 2018 at 2:30am PDT

A post shared by Jussi-Petteri Lappi (@finnkomm) on Aug 11, 2018 at 5:56am PDT

A post shared by Eugene Jung (@eugene_0582) on Aug 11, 2018 at 5:47am PDT

Читайте також: У Грузії в серпні випав сніг: фотофакт