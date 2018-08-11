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Сонячне затемнення 11 серпня: з'явилися фото неймовірного явища зі всього світу

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Сонячне затемнення 11 серпня - фото 1
Сонячне затемнення 11 серпня / Twitter

Очевидці опублікували в мережі фотографії вражаючого природного явища – сонячного затемнення, яке пройшло в суботу, 11 серпня.

Затемнення, третє за рахунком в поточному році, відбулося, коли Місяць пройшов між Землею і Сонцем і відкинув свою масивну тінь на планету. Із Землі явище виглядало так, немов супутник закрив собою частину Сонця.

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Відзначається, що затемнення почалося близько 12:58 за київським часом, однак на території України видно його не було.

Ступінь видимості затемнення Сонця залежав від того, де перебували очевидці. Наприклад, на Північному полюсі поверхня Сонця була закрита на 65%.

Затемнення побачили і жителі Канади, Гренландії, Ісландії, Великобританії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Китаю, а також Північної і Південної Кореї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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