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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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В Україні оголошено пожежну небезпеку найвищого рівня - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку найвищого рівня

У ДСНС повідомили про наслідки тривалої спеки та значних опадів в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у період з 11 по 13 серпня по всій країні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

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По Київській області 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 11-13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, – додали рятувальники.

Також на вихідних, 11-12 серпня у Львівській області на річках басейнів Дністра та Сяну можливий підйом рівнів води, який може загрожувати формуванням значних стоків.

В Україні оголошено пожежну небезпеку найвищого рівня - фото 269293
В Україні оголошено пожежну небезпеку найвищого рівня

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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