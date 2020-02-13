Соня Плакидюк показала спокусливе мокре фото разом з Дашею Астаф'євою

Українська фешн-фотограф Соня Плакидюк показала ефектне фото, яке зробила в басейні. На ньому вона позувала разом з відомою співачкою Дашею Астаф'євою. Гарячим знімком красуня поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Соня Плакидюк, яка є однією з суддів проєкту "Топ-модель по-українськи" постала перед фанатами у відвертому образі. Фотограф одягнула купальник і спустилася в басейн разом з однією з найгарячіших дівчат українського шоу-бізу Дашею Астаф'євою.

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Судячи з опублікованого фото, і Соня, і Даша насолоджуються моментом й справді добре відпочивають. Обидві зірки одягнені в купальники, а їхнє волосся зібране у хвостик. При цьому, на обличчі немає ні грама макіяжу.

Як раніше говорили Даша Астаф'єва, у їхній жіночої компанії зараз проходить дівич-вечір на фешенебельному курорті у Львівській області Edem Resort Medical&SPA. При цьому знаменитості поїхали туди не просто так, виявляється, два дні тому у Плакидюк був день народження і ведуча з подругами, мабуть, вирішила гарненько погуляти та відпочити.

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