Sony представила офіційну назву третьої частини фільму про Людину-павука

Студія Sony Pictures опублікувала офіційну назву продовження супергеройської франшизи "Людина-павук". Вона звучить так: "No Way Home" – "Немає шляху додому".

Попередньо виконавці головних ролей у фільмі Том Холланд, Зендея та Джейкоб Баталон виклали у соцмережах три інші назви – "Phone Home" ("Дзвінок додому"), "Home Slice" ("Шматочок дому") і "Homewrecker" ("Домовик"). Цим вони абсолютно збили шанувальників з пантелику.

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Вихід третього "Людини-павука" запланований на 17 грудня. Також у ньому з'являться Альфред Моліна, Джеймі Фокс і Бенедикт Камбербетч – в образах Отто Октавіуса, Електро і Доктора Стренджа відповідно.

Дві попередні стрічки про Пітера Паркера, "Повернення додому" і "Далеко від дому", зібрали у світовому прокаті близько двох мільярдів доларів. Режисером всіх трьох картин є Джон Уоттс.

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