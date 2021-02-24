Том Холланд і Зендея поділилися кадрами з нового Людини-павука 3

Зірки Том Холланд і Зендея опублікували на своїх інстаграм-акаунтах кадри з третьої частини франшизи "Людина-павук". Їх доповнюють передбачувані назви картини – "Phone Home" ("Дзвінок додому") і "Home Slice" ("Шматочок дому").

Яка з них є справжньою (якщо взагалі є), поки не відомо. Так чи інакше, вони відсилають до назв двох попередніх фільмів, "Повернення додому" і "Далеко від дому".

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Прем'єра продовження "Людини-павука 3" повинна відбутися 17 грудня. Зйомки нової стрічки про пригоди Пітера Паркера і його друзів проходили в Атланті.

Раніше повідомлялося, що в третьому фільмі про Людину-павука Альфред Моліна знову зіграє Доктора Восьминога, Джеймі Фокс повернеться до образу Електро, а Бенедикт Камбербетч з'явиться у ролі Доктора Стренджа.

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