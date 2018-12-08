Sony PlayStation Classic зламали одразу після виходу

Через три дні після початку продажів Sony PlayStation Classic хакеру вдалося зламати її повністю і запустити гру не з офіційного списку Sony.

Наразі весь процес злому відбувається в ручному режимі, тобто потрібно вводити всі команди самостійно, але це лише справа часу і скоро буде доступний автоматичний спосіб обходу захисту.

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Спосіб злому хакер bakueikozo поки не розкриває, але на думку досвідчених програмістів, він зміг знайти в системі експлойт, який дозволив йому обійти захист PlayStation Classic і додати до неї кілька інших ігор. Хакер запевняє, що "залізо" PlayStation Classic таке ж, як у бюджетних смартфонів.

Оскільки на консоль Sony PlayStation Classic встановлено всього 20 ігор, а встановити нові ніяк не можна, злом може зіграти японській корпорації тільки на руку, тому що він зробить нову приставку більш привабливою в очах геймерів, адже з його допомогою можна буде грати в усі ігри, випущені для оригінальної консолі більше 20 років тому.

Sony PlayStation Classic зламали одразу після виходу

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