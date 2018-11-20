З'явилися перші дані про PlayStation 5

Основні характеристики майбутньої ігрової консолі, а також її приблизну вартість розкрив інсайдер.

Відомий інсайдер на ресурсі Reddit опублікував першу інформацію про приставку PlayStation 5. За його словами, презентація консолі має відбутися у середині 2019 року. Також він опублікував деякі її характеристики.

І ще: Microsoft випускає бюджетну версію Xbox

Видання повідомляє, що детальні подробиці повинні бути розкриті на PlayStation Experience Event. А в продаж нова консоль повинна надійти у березні 2020 року.

PlayStation 5 з'явиться у 2020 році

Що стосується характеристик, то приставка нібито зможе видавати 60 fps у роздільній здатності 4K і буде базуватися на 8-ядерному процесорі Ryzen.

Стартова вартість консолі може скласти 500 доларів.

Читате також: Інсайдер поділився технічними характеристиками Xiaomi Mi8S