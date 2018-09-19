Sony перевидасть свою легендарну першу PlayStation

Компанія Sony оголосила про перевидання першої консолі PlayStation.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі Sony PlayStation.

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Виконана приставка буде в стилі першої Sony PlayStation 1994 року. При цьому вона зменшиться удвічі і не отримає підтримки дисків. На згадку виробник завантажить 20 ігор, серед яких будуть Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.

Збільшити колекцію ігор користувач не зможе. У комплект з приставкою також увійдуть дріт USB для підключення до живлення, HDMI-кабель і два геймпади. У Європі продажі приставки намічені на 3 грудня. Вартість її становитиме 100 доларів.

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