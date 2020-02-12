Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Сонік в кіно: Джим Керрі розповів про свого героя

  • 14
Сонік в кіно вийде на великі екрани 13 лютого - фото 1
Сонік в кіно вийде на великі екрани 13 лютого

Напередодні виходу "Соніка в кіно" автори картини активно просувають фільм, і пускають для цього в хід важку артилерію.

Нам вже показували відомих спортсменів, які захоплюються здібностями Їжака, а тепер настала черга великого Джима Керрі. Актор знявся у короткому ролику, де розповів, як було вживатися в роль Доктора Еггмана.

І ще: Фільм Хижі пташки перейменували через низькі касові збори

Актор описує свого героя як божевільного і неймовірно розумного – через занадто високий рівень IQ персонажа коміку, як він сам іронічно зазначає, довелося цілих півтора тижня готуватися до ролі!

На жаль, самостійно відростити за цей час фірмові вуса Еггмана не вдалося, але, за словами Джима Керрі, він би не відмовився від таких. У цілому ж акторові сподобалося працювати над фільмом, який "повертає хороші спогади і зближує різні покоління людей".

Фільм, до речі, можна буде побачити в українському прокаті з 13 лютого.

Пройдіть тест, аби дізнатися, який ти супергерой з Marvel

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 317
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 431
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2091732
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз