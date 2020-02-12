Сонік в кіно: Джим Керрі розповів про свого героя

Напередодні виходу "Соніка в кіно" автори картини активно просувають фільм, і пускають для цього в хід важку артилерію.

Нам вже показували відомих спортсменів, які захоплюються здібностями Їжака, а тепер настала черга великого Джима Керрі. Актор знявся у короткому ролику, де розповів, як було вживатися в роль Доктора Еггмана.

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Актор описує свого героя як божевільного і неймовірно розумного – через занадто високий рівень IQ персонажа коміку, як він сам іронічно зазначає, довелося цілих півтора тижня готуватися до ролі!

На жаль, самостійно відростити за цей час фірмові вуса Еггмана не вдалося, але, за словами Джима Керрі, він би не відмовився від таких. У цілому ж акторові сподобалося працювати над фільмом, який "повертає хороші спогади і зближує різні покоління людей".

Фільм, до речі, можна буде побачити в українському прокаті з 13 лютого.

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