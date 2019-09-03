Українська модель знялася з Кріштіану Роналду у гарячій рекламі його бренду

Сексуальна українська модель Лера Бублейко знялася в рекламній кампанії нової колекції модного бренду португальського футболіста Кріштіану Роналду CR7. Гарячим знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Кріштіану Роналду не тільки успішний футболіст, але і модний дизайнер, власник бренду чоловічого одягу CR7. Свій бренд спортсмен запустив у 2013 році.

І ще: Реперка Cardi B станцювала відвертий тверк прямо перед обличчями глядачів: гаряче відео

Бренд CR7 опублікував вересневу кампанію Playfectionism, в якій разом з Кріштіану Роналду знялася українська модель Лера Бублейко. Дівчина стала героїнею кампейну за результатами кастингу. На фото красуня позує поруч з Роналду – за кермом спортивного автомобіля і на мотоциклі.

Читайте також: Юна Кайя Гербер знялася оголеною для Vogue