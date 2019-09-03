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Серіал Кріпосна

Українська модель знялася з Кріштіану Роналду у гарячій рекламі його бренду

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Лера Бублейко - фото 1
Лера Бублейко / instagram

Сексуальна українська модель Лера Бублейко знялася в рекламній кампанії нової колекції модного бренду португальського футболіста Кріштіану Роналду CR7. Гарячим знімком красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Кріштіану Роналду не тільки успішний футболіст, але і модний дизайнер, власник бренду чоловічого одягу CR7. Свій бренд спортсмен запустив у 2013 році.

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Бренд CR7 опублікував вересневу кампанію Playfectionism, в якій разом з Кріштіану Роналду знялася українська модель Лера Бублейко. Дівчина стала героїнею кампейну за результатами кастингу. На фото красуня позує поруч з Роналду – за кермом спортивного автомобіля і на мотоциклі.

Лера Бублейко знялася у рекламі з Роналду - фото 352188

Лера Бублейко знялася у рекламі з Роналду - фото 352189

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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