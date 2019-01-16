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Нацвідбір на Євробачення 2019

Солістка KAZKA показала пікантне фото з відпочинку

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Відверте фото Олександри Зарицької підірвало мережу - фото 1
Відверте фото Олександри Зарицької підірвало мережу / Buro247.ua

Олександра Зарицька продемонструвала красу своїх пишних форм. Зацініть нове гаряче фото солістки гурту KAZKA!

Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька насолоджується відпочинком на Шрі-Ланці, який подарував насолоду і її душі, і тілу.

І ще: Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки

Серед екзотичних локацій артистка стала більш відвертою і засипала Instagram інтригуючими фото. Хто б міг раніше подумати, що вона така сексуальна і розкута? Але гарячі і дуже стильні знімки Зарицької доводять, що в українському шоу-бізі тепер більше на ще одну красуню, яка позбавить вас сну своїми гарячими кадрами.

Солістка гурту KAZKA - фото 301680
Солістка гурту KAZKA

"Панорама з моїх снів", – кокетливо підписала соковитий кадр Олександра.

Солістка KAZKA показала пікантне фото з відпочинку - фото 301683

Ось ще спокусливі знімки Олександри, насолоджуйтеся!

Солістка KAZKA показала пікантне фото з відпочинку - фото 301684
Солістка KAZKA показала пікантне фото з відпочинку - фото 301682

До слова, днями 26-річна зірка написала у своєму профілі в Instagram, що закохалася.

Читайте також: Офіційно! KAZKA візьме участь у нацвідборі Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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