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Новий рік 2020 Водохреще

Гаряча Слава Камінська похвалилася розкішними формами

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним кадром, виставивши напоказ розкішну фігуру. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком.

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Знаменитість виставила кумедний кадр, показавши, як радісно почався для неї Новий рік 2020. Так, артистка вирушила на райський острів Балі разом з дітьми: дочкою Лаурою і сином Леоном, позуючи лише в бікіні бордового кольору і довгій срібній спідниці, а також засвітивши масивні груди і прес.

"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій, перезавантаження! 2020 це мій рік, рік щура і я неймовірно рада, що розпочався він саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", – поділилася емоціями Камінська. Фоловери залишилися в захваті від фігури Слави, засипавши її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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