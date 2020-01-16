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Тіна Кароль зачарувала незвичайною фотосесією

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників казковою фотосесією в оточенні екзотичних метеликів. Фоловери у захваті!

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Знаменитість похвалилася дуже ніжним несподіваним образом зі свіжої фотосесії, позуючи серед безлічі екзотичних метеликів. Так, артистка приміряла сукню чорного кольору і доповнила вбрання жіночним легким макіяжем, а також зробила фірмову зачіску "голлівудські хвилі".

Фоловери залишилися в захваті від такого зворушливого образу, засипавши Кароль компліментами: "Діва", "Примадонна", "Незвичайна", "Чарівна", "Неймовірна", "Така неземна, дуже красиво", "Мені подобається прокидатися і бачити таку красу".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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