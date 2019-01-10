Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Солістка гурту KAZKA розповіла про нове кохання

  • 14
Олександра Зарицька натякнула про нове кохання - фото 1
Олександра Зарицька натякнула про нове кохання / instagram

Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, розповіла, що закохалася.

26-річна солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька написала у своєму профілі в Instagram, що закохалася. Співачка поділилася з фоловерами фото, на якому відпочиває у ванні, і написала інтригуючий текст.

І ще: KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)

"Я закохалася… Він неймовірний, він такий сильний! В його обіймах хочеться тонути, з вами таке траплялося? Як з цим жити?". Шанувальники розсипалися у припущеннях про те, що співачка мала на увазі.

"Буддистський храм… Медитація… Спокій… Очищення – храм душі. Сьогодні наодинці з собою я відчуваю себе сильною, вільною і живою", – підписала знімок артистка. Цього разу шанувальники запідозрили, що фотографує її новий коханий: "Такі знімки робить кохання", "Ти взяла з собою фотографа? Хто робить ці божественні знімки?".

Читайте також: Офіційно! KAZKA візьме участь у нацвідборі Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4133
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 13.01.2018, 16:00
  • 32778
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2374
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз