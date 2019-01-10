Солістка гурту KAZKA розповіла про нове кохання

Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, розповіла, що закохалася.

26-річна солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька написала у своєму профілі в Instagram, що закохалася. Співачка поділилася з фоловерами фото, на якому відпочиває у ванні, і написала інтригуючий текст.

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"Я закохалася… Він неймовірний, він такий сильний! В його обіймах хочеться тонути, з вами таке траплялося? Як з цим жити?". Шанувальники розсипалися у припущеннях про те, що співачка мала на увазі.

"Буддистський храм… Медитація… Спокій… Очищення – храм душі. Сьогодні наодинці з собою я відчуваю себе сильною, вільною і живою", – підписала знімок артистка. Цього разу шанувальники запідозрили, що фотографує її новий коханий: "Такі знімки робить кохання", "Ти взяла з собою фотографа? Хто робить ці божественні знімки?".

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