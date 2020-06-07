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Солістка гурту KAZKA влаштувала гарячі танці для хейтерів (відео)

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Саша Зарицька потішила новинами про свіжий трек - фото 1
Саша Зарицька потішила новинами про свіжий трек / instagram.com/kazka.band

Відома співачка Олександра Зарицька, яка є фронтвумен не менш популярного гурту KAZKA, знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через інтригуюче відео майже без одягу!

27-річна солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилась запальним відео на офіційній сторінці гурту в соцмережі Instagram. На ролику дівчина влаштувала танці лише у білизні та футболці, показавши свою апетитну фігуру.

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"Настрій: танцювати для всіх хейтерів. P.S. Скоро прем'єра нового треку! Ось і святкуємо", – додала дівчина. А запис за короткий час зібрав понад 25 тисяч переглядів та сотні коментарів. Залишається лише здогадуватись, якою ж новинкою незабаром потішить KAZKA, але це однозначно буде хіт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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