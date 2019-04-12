Солістка гурту KAZKA вразила шанувальників яскравим образом

Солістка з групи KAZKA Олександра Зарицька розбурхала своїх підписників новим образом. Свіжі знімки співачка виставила на сторінці музичного гурту в Instagram.

На знімках Олександра позує в яскравому червоному вбранні, яке схоже на кімоно. При цьому під очима у неї приклеєні кристали.

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"Вчора на вечері прем'єр Каті Осадчої заспівали в колаборації з дуже крутим артистом, здогадаєтеся? Підказка: у нього небесне прізвище!", – підписала фото.

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