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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Солістка гурту KAZKA вразила шанувальників яскравим образом

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Солістка з групи KAZKA Олександра Зарицька розбурхала своїх підписників новим образом. Свіжі знімки співачка виставила на сторінці музичного гурту в Instagram.

На знімках Олександра позує в яскравому червоному вбранні, яке схоже на кімоно. При цьому під очима у неї приклеєні кристали.

І ще: Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом

"Вчора на вечері прем'єр Каті Осадчої заспівали в колаборації з дуже крутим артистом, здогадаєтеся? Підказка: у нього небесне прізвище!", – підписала фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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