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Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Кожен образ популярної української телеведучої Каті Осадчої завжди бездоганний. І цього разу красуня вразила шанувальників свіжим яскравим вбранням.

Теледіва потішила підписників в мережі Instagram новим знимком. Зірка була одягнена у розкішну та лаконічну сукню оригінального крою з білим бантом на талії. Також ведуча доповнила образ червоним капелюхом з помітними полями.

І ще: Катя Осадча розбурхала мережу глибоким декольте

Катя Осадча підписала фото так: "Наш концерт "Вечір прем'єр" відбувся! Дякуємо всім, хто був в нашій глядацькій залі! А все, що відбувалося на сцені – нові пісні, круті постановки, неочікувані повороти) все зможете побачити в телеверсії, чекайте вже 28 квітня!"

До теми: Катю Осадчу без макіяжу порівняли з підлітком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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