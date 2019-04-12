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Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом
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Кожен образ популярної української телеведучої Каті Осадчої завжди бездоганний. І цього разу красуня вразила шанувальників свіжим яскравим вбранням.
Теледіва потішила підписників в мережі Instagram новим знимком. Зірка була одягнена у розкішну та лаконічну сукню оригінального крою з білим бантом на талії. Також ведуча доповнила образ червоним капелюхом з помітними полями.
І ще: Катя Осадча розбурхала мережу глибоким декольте
Катя Осадча підписала фото так: "Наш концерт "Вечір прем'єр" відбувся! Дякуємо всім, хто був в нашій глядацькій залі! А все, що відбувалося на сцені – нові пісні, круті постановки, неочікувані повороти) все зможете побачити в телеверсії, чекайте вже 28 квітня!"
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