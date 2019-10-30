Солістка гурту KAZKA розсекретила свого нового залицяльника: цікаві деталі

Олександра Зарицька чи не вперше привідкрила завісу особистого життя. У новому інтерв'ю солістка гурту KAZKA зізналась, що зараз будує стосунки з хлопцем. І хоча його імені зірка не назвала, зате розкрила цікаві подробиці!

Співачка поділилася, що у неї є чоловік, з яким вона зараз спілкується і намагається побудувати стосунки. З таємничим обранцем Олександра Зарицька познайомилася під час музичного фестивалю Sziget поблизу Будапешта.

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"Це людина, з якою я познайомилася недавно. Він не українець. Ми познайомилися на фестивалі Sziget біля Будапешта, але він латиш. Нещодавно ми разом їздили в Італію і все було дуже класно. Мене ця людина зачепила тим, що він не знав, хто я. Ми просто познайомилися, кілька днів провели разом на Sziget, спілкувалися", – зізналась зірка.

Однак називати чоловіка своїм бойфрендом солістка KAZKA не поспішає. За словами Олександри, вони знайомі недовго, тож поки що рано робити висновки.

Він постійно там, я тут. В Україні він був багато разів, але так, щоб до мене приїхати... Ось наступної неділі ми зустрінемося тут. Я не можу сказати, що ми разом, і я думаю, що навряд чи це чимось хорошим закінчиться, – підсумувала Зарицька.

На думку артистки, стосунки на відстані приречені на провал. Саша додає, що навіть якби чоловік був у Києві, вона б не змогла з ним бачитися частіше, ніж раз на тиждень.

"Мій колишній хлопець з Києва, але та ж сама історія. Тобто у нас досить різні інтереси, різні кола спілкування. В ідеалі це має бути людина з нашої компанії. Мене дуже чіпляє, коли хлопець грає на гітарі і співає. Я люблю, коли людина розумна, коли у неї можна чогось навчитися. Мені не подобається, коли я граю роль боса в стосунках. я хочу, щоб людина вела наші стосунки", – пояснила співачка.

Зірка вважає, що наразі вона просто ще не зустріла людину, заради якої була б готова все кинути і поїхати на край світу.

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