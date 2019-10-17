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Солістка групи KAZKA засвітила пишні сідниці у басейні

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KAZKA - фото 1
KAZKA / nv

Олександра Зарицька, солістка KAZKA, продемонструвала, як релаксує. Шанувальники у захваті від форм красуні!

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка днями похвалилася сідницями, продовжує демонструвати шанувальникам свою фігуру.

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На сторінці в Інстаграмі артистка поділилася новою порцією знімків, на яких зображена в купальнику. На фотографіях Зарицька постає в басейні і грайливо дивиться в камеру. "Ми зробили ці фото вчора в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA", – повідомила фоловерам Олександра під знімками.

"Просто красуня", "Чарівна", "Саша, ти неймовірно красива", "Дуже гарний краєвид", "Яка ти класна", – захоплюються красою Зарицької її шанувальники.

Солістка групи KAZKA засвітила пишні сідниці у басейні - фото 362050

Солістка групи KAZKA засвітила пишні сідниці у басейні - фото 362051

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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