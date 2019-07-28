Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

Співачка групи КАZKA Олександра Зарицька показала гарячі знімки зі свого відпочинку. Підписники артистки вже оцінили пишні форми і засипали дівчину компліментами.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На спокусливих карах Олександра позувала в купальнику білого кольору, при цьому плаваючи у морі. Купальник вигідно підкресли пишні форми артистки.

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"Дотик до води – моє задоволення. Морське повітря – натхнення. Сьогоднішній момент збережу надовго", – написала Олександра Зарицька.

Відзначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали співачку компліментами.

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