Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

  • 94
Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Співачка групи КАZKA Олександра Зарицька показала гарячі знімки зі свого відпочинку. Підписники артистки вже оцінили пишні форми і засипали дівчину компліментами.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На спокусливих карах Олександра позувала в купальнику білого кольору, при цьому плаваючи у морі. Купальник вигідно підкресли пишні форми артистки.

І ще: Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства

"Дотик до води – моє задоволення. Морське повітря – натхнення. Сьогоднішній момент збережу надовго", – написала Олександра Зарицька.

Відзначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали співачку компліментами.

Читайте також: Леся Нікітюк знялася на сіновалі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
12 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
  • 25 липня, 12:00
  • 694
ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
  • 25 липня, 17:00
  • 1383
5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
  • 23 липня, 12:15
  • 976
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз