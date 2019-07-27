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Леся Нікітюк знялася на сіновалі

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У коментарях під фото користувачі залишилися у захваті - фото 1
У коментарях під фото користувачі залишилися у захваті / Telekritika

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала яскраве фото у незвичайному місці.

На сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала фотографію з мальовничого поля, де позує на купі сіна.

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У кадрі зірка постала без макіяжу, в помаранчевих велосипедках, які підкреслили довгі і стрункі ніжки Лесі. "А у нас на сіновалі нічим не гірше ніж на Балі", – підписала фото з Черкащини зірка.

Схвальні компліменти від фанатів Лесі Нікітюк не змусили себе довго чекати. У коментарях під фото користувачі залишилися у захваті не тільки від обраного пейзажу, а й від довгих ніжок ведучої. "Оце дівчина, а то червона доріжка! Кому вона потрібна", "Залізти на здоровенний тюк соломи – це ціле мистецтво", "З Лесею хоч на Балі хоч на сіннику! Ви дуже незвичайна жінка", – писали фоловери.

Леся Нікітюк знялася на сіновалі - фото 343982

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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