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Солістка гурту KAZKA показала вишуканий образ на Українській пісні року

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

У Палаці Україна в Києві відбувся концерт Пісня року. Олександра Зарицька з KAZKA також взяла участь у музичній премії і вразила шанувальників своїм стильним луком!

На сторінці в інстаграмі вона поділилася серією яскравих знімків

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Для події виконавиця обрала чорний брючний костюм та прозорий топ. Співачка показала фото у компанії колег по колективу – Дмитра Мазуряка та Микити Будаша.

Образ Олександри доповнили масивне намисто та трендовий макіяж з жовтими тінями та чорною підводкою. Волосся артистка уклала об'ємними хвилями. Заначимо, гурт KAZKA отримав статуетку за свій хіт М'ята, який випустив у 2021 році.

Гортайте галерею:

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