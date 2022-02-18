"Дуже подобається третє фото!": Юлія Саніна показала фігуру у зебровому бікіні

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася знімками, зробленими під час відпочинку із сім'єю. На деяких з них зірка засвітила розкішну фігуру!

Саніна потішила шанувальників в інстаграмі першими знімками з відпустки в теплих краях.

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Зокрема, красуня продемонструвала струнку фігуру у купальнику з анімалістичним принтом. Він вдало підкреслив тонку талію Саніної та її стрункі ніжки. Однак, поки виконавиця не розсекретила, куди подалася на канікули.

У коментарях фани захоплювалися стрункістю та природністю співачки: "Юля, як сонечко, така ж яскрава і тепла", "Дуже подобається третє фото", "Ви така красива без макіяжу", "Тропікана-жінка", "Така сонячна і ніжна".

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