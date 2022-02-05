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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, на скільки кг вона схудла

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Олександра Зарицька - фото 1
Олександра Зарицька / instagram

Українська співачка Олександра Зарицька під час участі у шоу Танці зі зірками продемонструвала неймовірне схуднення. Артистка розповіла, на скільки кілограмів схудла від своєї максимальної ваги.

У програмі 29 питань від Люкс ФМ артистка поділилася, що від початку карантину вона схудла на 35 кілограмів.

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"Я ніколи не говорила, скільки максимально важила, бо для мене це не важливо. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що є зміни. Людина може змінитись, якщо захоче. Мені здається, важливіше розповісти людям про те, як це можна зробити [схуднути] та показати на власному прикладі", – додала артистка.

Нагадаємо, що заради досягнення своєї мети Саша займалася плаванням та хореографією, бігала, але не обмежувала себе у харчуванні. А після походу до дієтолога співачка свідомо відмовилася від цукру, борошняних виробів та смаженого.

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