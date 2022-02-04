"Шикарні ніжки": дружина Монатіка в бікіні похвалилася фото з островів

Український співак Дмитро Монатік після плідного концертного турне вирушив у заслужену відпустку. Провівши якийсь час у США, успішний виконавець разом з сім'єю відлетів на Мальдівські острови.

Ірина Монатік опублікувала знімки в інстаграмі, на яких постала у стильних купальниках.

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Так, на одному кадрі вона позує під літнім душем у класичному чорному купальнику, тоді як на другому знімку зафіксована у яскравому купальнику та пляжній накидці. У публікації Ірина побажала фоловерам "чистих, світлих думок".

Волосся красуня поклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметики. Кохана Монатіка не боїться демонструвати натуральну красу. Шанувальники були в захваті, захоплюючись красою Ірини.

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