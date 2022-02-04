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В Університеті Нью-Йорка відкрили незвичайний курс: вивчатимуть творчість Тейлор Свіфт

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Творчості Тейлор Свіфт присвятили курс в університеті - фото 1
Творчості Тейлор Свіфт присвятили курс в університеті

Інститут звукозапису Клайва Девіса при Нью-Йоркському університеті запустив перший в історії навчальний курс, присвячений творчості американської виконавиці Тейлор Свіфт. Розповідаємо, що очікує на студентів.

Як повідомляє Variety, лекції про поп-співачку веде штатний автор журналу Rolling Stone. Курс розпочався 26 січня та триватиме до 9 березня.

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Студенти вивчатимуть:

  • Еволюцію Свіфт як музичного діяча;
  • Особливості жанрів поп та кантрі;
  • Формування фандому Свіфт;
  • Проблеми расизму у музичній промисловості;
  • Як ЗМІ та музична індустрія експлуатують образи молодих дівчат.

У цьому курсі розберуть як сліпе поклоніння, так і огиду до Тейлор Свіфт, уважно читаючи її тексти й аналізуючи публічні міркування про її життя та кар'єру. Також отримані знання пов'язуватимуть з її особистим розвитком як артиста та знаменитості.

В Університеті Нью-Йорка відкрили незвичайний курс: вивчатимуть творчість Тейлор Свіфт - фото 495309

За допомогою читання, лекцій та іншого, клас вивчить вплив Тейлор на образ дівчаток-підлітків у поп-культурі та музиці. Також це проллє світло на те, як успіх зірки змінив представлення молодих артистів у публічному просторі.

"Ми також розглянемо такі теми, як авторське право і право власності, американський націоналізм і вплив соціальних мереж на індустрію поп-музики", – йдеться в описі до курсу.

Мусимо зізнатися, доволі незвичайний курс. Але ми переконані, що уже знайшлося безліч охочих вивчити не лише творчий шлях Тейлор Свіфт, а й те, як вона вплинула на музичну індустрію.

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