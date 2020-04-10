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Солістка групи KAZKA розповіла про розставання з хлопцем-іноземцем

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KAZKA - фото 1
KAZKA / instagram

Популярна співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою групи KAZKA, завершила роман з бойфрендом-іноземцем. Зірка зізналася, що на її рішення вплинула рідна сестра.

Олександра Зарицька стала запрошеною зіркою в програмі Ранок з Україною. Солістка групи KAZKA не оминула питання про особисте життя і зізналася, що зараз на перше місце ставить роботу, а не відносини.

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"Він не те, що прям іноземець. Він розмовляє російською, просто не розуміє української взагалі і пісні теж. Коли ми познайомилися, він не знав, хто я. Це сталося на музичному фестивалі. Дуже класно ми провели час, а потім були зустрічі не в Україні", – розповіла Олександра Зарицька.

Зараз ці стосунки Зарицька завершила. Артистка зазначила, що більше не спілкується з колишнім бойфрендом. Посприяла цьому і рідна сестра Олександри, якій не сподобався обранець дівчини. Водночас зірка не приховує: для неї важливо, щоб чоловік знайшов спільну мову з її рідними, тому у цих стосунків було мало шансів на продовження.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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