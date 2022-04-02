Солістка Go_A виступить перед матчем Ювентус – Інтер: яку пісню вона виконає

Катерина Павленко разом з італійською співачкою Гаєю виступлять перед футбольним матчем Ювентус – Інтер. Співачки виконають композицію "Imagine" Джона Леннона.

Про те, що Катерину Павленко з гурту Go_A запросили виступити перед матчем Ювентус – Інтер, розповів президент італійської Ліги Лоренцо Казіні. Про це пише видання Lega Seriea.

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Казіні зазначив, що обрав пісню "Imagine" як універсальний текст. Президент італійської ліги підкреслив, що ця пісня – гімн надії. Тож він сподівається, що цей заклик до миру дійде до кожного у світі та нагадає про фундаментальні принципи спорту.

Хочу подякувати Гайї та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде з України, і сподіваюся, вона зможе залишитися в Італії на якийсь час, – додав він.

Нагадаємо, що матч Ювентус – Інтер відбудеться у неділю, 3 квітня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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