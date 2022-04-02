Доброго вечора, ми з України: 2 квітня відбудеться благодійний концерт

Кошти, зібрані під час концерту, спрямують на гуманітарну допомогу

2 квітня організують благодійний концерт "Доброго вечора, ми з України". Його мета – збір коштів для підтримки українців, які зараз цього особливо потребують.

Під час концерту збиратимуть кошти у Фонд Маші Єфросиніної "Фонд Маша". Усю суму спрямують на гуманітарну допомогу дітям, розповідає сама телеведуча.

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Концерт "Доброго вечора, ми з України"

Де дивитися: Канал 1+1, ТЕТ, М1, ТРК "Київ", Youtube канали 1+1, М1, Київстар ТБ, посилання на сайті vpiska.pl.

Канал 1+1, ТЕТ, М1, ТРК "Київ", Youtube канали 1+1, М1, Київстар ТБ, посилання на сайті vpiska.pl. Коли відбудеться: 2 квітня о 20:00.

2 квітня о 20:00. Де придбати квитки: за цим посиланням .

за цим . Як допомогти: також під час прямого ефіру відбуватиметься збір пожертвувань.

Під час концерту виступатимуть Монатік, Сергій Бабкін, Alina Pash, Jerry Heil, а також коміки Євген Сморигін, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Максим Коновал, Сав'ян, Юрій Карагодін.

Відомо, що виступи українських артистів і коміків пізніше відбудуться у країнах Балтії (22.04 Вільнюс, 23.04 Рига, 24.04 Таллінн), Німеччині, Чехії, Австрії й інших державах Європи.

Ідейними організаторами концерту стали Наталя Гаріпова, Олена Кравець, а також Юрій Карагодін.

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