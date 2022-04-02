KALUSH ORCHESTRA анонсував європейський тур: збиратимуть кошти для допомоги Україні

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що гурт виступатиме в Турині на Євробаченні наживо, а також музиканти вирушать у європейський фандрейзинговий тур. Читайте далі та дізнайтеся, що це означає для українців.

Під час виступу у Львові, Kalush Orchestra підтвердили свою безпосередню участь у цьогорічному Євробаченні. Також Олег Псюк сказав, що перед цим поїде у тур Європою, щоб зібрати гроші, які підуть для допомоги Україні.

І ще: Я в чужині дивлюся на небо: дивіться щемливе відео від "Піккардійської Терції"

За словами фронтмена, то участь Kalush Orchestra у пісенному конкурсі була під питанням до останнього моменту. Тепер ми знаємо, що гурт виступатиме на сцені, а не онлайн.

До слова, учасники гурту з перших днів війни займаються волонтерством, а МС Килиммен вступив до лав тероборони. Також музиканти вирішили, що зараз вони можуть зробити для країни найкраще, якщо підтримають Україну своїм виступом та будуть спілкуватися з європейською аудиторією.

"Kalush Orchestra" погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні Євробачення. На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні. Деталі проведення промотуру та подій, в яких Kalush Orchestra буде брати участь, оголосять найближчими днями.

До теми: Співачка ROXOLANA закликала закрити небо над Україною у новій пісні І'm gone