Солістка Go_A та італійка Gaia заспівали антивоєнний хіт Леннона посеред стадіону

Солістка Go_A зі співачкою Gaia виступила в Італії на підтримку України / Кадр з відео

Фронтвумен Катя Павленко та італійська співачка Gaia виконали проникливу пісню "Imagine" прямісінько на стадіоні перед матчем Ювентус – Інтер. Культова композиція про мир зазвучала особливо болісно через вторгнення російських окупантів в Україну.

Солістка гурту Go_A Катя Павленко та популярна італійська зірка Gaia вийшли на стадіон перед початком гри між туринським Ювентусом та міланським Інтером 3 квітня. Виконавиці у білому вбранні взялись за руки та заспівали знаменитий антивоєнний трек Джона Леннона "Imagine", пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Зеленський виступив на Ґреммі 2022: що сказав президент – відео

Культова пісня прозвучала у рамках акції на підтримку українців, які постраждали через вторгнення російських військ. Упродовж виступу виконавиці тримали в руках синьо-жовті стрічки, а особливої атмосфери додало те, що на стадіоні вимкнули освітлення, тож футбольні шанувальники супроводжували пісню з увімкненими ліхтариками на мобільних телефонах.

Цю пісню було обрано не випадково, адже президент Серії А (в рамках якої відбувся матч) Лоренцо Казіні вирішив, що саме вона має не лише універсальний текст, а й є піснею про надію. Її вивчають у школах, щоб діти мали уявлення про цінності миру, толерантності та братерства.

Читайте також: Міка Ньютон заспівала з Джо Леджендом: перформанс на Ґреммі присвятили Україні – відео