Зеленський виступив на Ґреммі 2022: що сказав президент – відео

Президент України Володимир Зеленський виступив через відео з емоційною промовою під час церемонії вручення Ґреммі 2022. Він закликав не мовчати та за будь-якої можливості говорити правду про війну в Україні, яку розпочала Росія.

У ніч на 4 квітня у Лас-Вегасі пройшла вже 64-а церемонія вручення премії Ґреммі. Однак у 2022 році на ній виступили не просто знаменитості, а й сам Володимир Зеленський. Президент України з емоційною промовою про жахливе вторгнення окупантів в Україну, пише CNN.

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Війна. Що є більш протилежним до музики. Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малювали не зірки, що падають, а ракети, що летять. Понад 400 дітей отримали поранення, 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, що вони малювали, – почав Зеленський.

Відзначається, що український президент з моменту вторгнення російських військових у лютому відверто збирав міжнародну підтримку для нашої країни. Він пов'язав це і з найвизначнішим вечором музичної індустрії, сказавши: "Війна не дає нам вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші".

Виступ Зеленського на Ґреммі 2022, повне відео:

Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають пораненим. У лікарнях, – наголосив Зеленський.

Після цього він додав, що "музика все одно прорветься", а наша країна захищає власну свободу "Жити. Любити. Звучати". Також президент закликав всіх говорити правду про війну, яку розв'язала Росія, у соцмережах, на телебаченні, підтримувати українців будь-якими способами, але не мовчати.

І тоді настане мир. Війна руйнує всі наші міста. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони жили. І були вільними. Вільними, як на сцені Ґреммі, – підсумував Зеленський.

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