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Міка Ньютон заспівала з Джо Леджендом: перформанс на Ґреммі присвятили Україні – відео
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Церемонія вручення престижної музичної премії Ґреммі 2022 відбулась з емоційним перформансом, присвяченим жахливій війні в Україні, яку розв'язала Росія. Це справді варто побачити.
У ніч на 4 квітня у Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення Ґреммі 2022, але, окрім нагород, зірки та увесь світ побачили щемливий виступ Джо Ледженда з українською співачкою з Івано-Франківщини Мікою Ньютон, які виконали пісню для України. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, пише Радіо MAXIMUM.
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Символічна композиція "Free" (Вільні) про війну та мир також стала супроводом для української поетеси Любові Якимчук. Вона виступила на сцені з віршем зі збірки "Абрикоси Донбасу" англійською мовою.
Упродовж всього виступу на великому екрані транслювались кадри з українцями, яким через вторгнення російських окупантів довелось покидати домівки та міста, рятувати себе та своїх дітей.
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