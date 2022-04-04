Міка Ньютон заспівала з Джо Леджендом: перформанс на Ґреммі присвятили Україні – відео

Неймовірний перформанс на Ґреммі 2022 для України / Скриншот з відео

Церемонія вручення престижної музичної премії Ґреммі 2022 відбулась з емоційним перформансом, присвяченим жахливій війні в Україні, яку розв'язала Росія. Це справді варто побачити.

У ніч на 4 квітня у Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення Ґреммі 2022, але, окрім нагород, зірки та увесь світ побачили щемливий виступ Джо Ледженда з українською співачкою з Івано-Франківщини Мікою Ньютон, які виконали пісню для України. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, пише Радіо MAXIMUM.

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Символічна композиція "Free" (Вільні) про війну та мир також стала супроводом для української поетеси Любові Якимчук. Вона виступила на сцені з віршем зі збірки "Абрикоси Донбасу" англійською мовою.

Упродовж всього виступу на великому екрані транслювались кадри з українцями, яким через вторгнення російських окупантів довелось покидати домівки та міста, рятувати себе та своїх дітей.

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ — Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022

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