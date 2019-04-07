Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Регіна Тодоренко показала маленького сина

  • 21
Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала нове фото свого сина, якого народила кілька місяців тому. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому знімку артистка сиділа поруч з немовлям і ніжно дивилася на нього. Примітно, що обличчя хлопчика у кадр не потрапило.

І ще: Регіна Тодоренко показала у Дубаї стрункі ніжки

У користувачів мережі виникли питання з приводу імені сина Тодоренко, оскільки раніше, вона називала його Михайлом, а тепер назвала Майклом.

Читайте також: Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1838
Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
  • 04 квітня, 16:25
  • 138
Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
  • Вчора, 15:21
  • 424
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз