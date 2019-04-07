Регіна Тодоренко показала маленького сина

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала нове фото свого сина, якого народила кілька місяців тому. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому знімку артистка сиділа поруч з немовлям і ніжно дивилася на нього. Примітно, що обличчя хлопчика у кадр не потрапило.

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У користувачів мережі виникли питання з приводу імені сина Тодоренко, оскільки раніше, вона називала його Михайлом, а тепер назвала Майклом.

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