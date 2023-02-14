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Соковита шаурма – авторський рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Соковита шаурма – авторський рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували особливу шаурму за його рецептом. Він закликає спробувати цей варіант смачної страви. Скуштуйте й ви вдома!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати соковиту шаурму.

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Ви просили – я зробив: зустрічайте рецепт тієї самої соковитої шаурми, яку зможете приготувати власноруч вдома. P.S. З точки зору складу та кількості калорій, шаурма – корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Стегно куряче – 200 г
  • Лаваш – 1 шт.
  • Копчена паприка – 1 г
  • Кумин – 1 г
  • Часник – 3 г
  • Фенхель – 1 г
  • Зира – 1 г
  • Грецький йогурт – 300 мл
  • Кріп – 5 г
  • Солоні огірки – 15 г
  • Олія соняшникова
  • Томат – 30 г
  • Цибуля синя – 15 г
  • Салат Айсберг – 30-50 г

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