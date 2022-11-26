Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної та простої страви – сирної запіканки. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати сирну запіканку. Це одна з найсмачніших страв на основі молочних продуктів, на думку кухаря. Приготування швидке – з простих та корисних інгредієнтів.

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Особливо зараз, під час частих відключень електрики, треба робити такі страви, які можна приготувати завчасно, легко зберігати і їсти навіть холодними. То ж обирайте найкраще для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на сирну запіканку:

800 г сиру жирністю 5% або 9%

150 г яйця (3 штуки)

50 г манної крупи (5 ст.л)

50 г сметани жирністю 10% (2 ст.л)

100 г цукру (2/3 склянки)

Ванільний цукор (за бажанням)

Вершкове масло жирністю 62%

Форми для випікання кругла, діаметром 22 см чи прямокутна 18*25 см

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