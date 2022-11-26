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Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку

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Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної та простої страви – сирної запіканки. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати сирну запіканку. Це одна з найсмачніших страв на основі молочних продуктів, на думку кухаря. Приготування швидке – з простих та корисних інгредієнтів.

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Особливо зараз, під час частих відключень електрики, треба робити такі страви, які можна приготувати завчасно, легко зберігати і їсти навіть холодними. То ж обирайте найкраще для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на сирну запіканку:

  • 800 г сиру жирністю 5% або 9%
  • 150 г яйця (3 штуки)
  • 50 г манної крупи (5 ст.л)
  • 50 г сметани жирністю 10% (2 ст.л)
  • 100 г цукру (2/3 склянки)
  • Ванільний цукор (за бажанням)
  • Вершкове масло жирністю 62%

Форми для випікання кругла, діаметром 22 см чи прямокутна 18*25 см

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