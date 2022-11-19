Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом

Кекс у мікрохвильовці зручно готувати не лише тому, що це дуже швидко, а й тому, що цей рецепт не вимагає великої кількості інгредієнтів та зусиль. Радимо скуштувати!

Якщо закортіло солодкої випічки, а йти у магазин чи вмикати духовку зовсім нема бажання, то у пригоді стануть кекси, які легко приготувати у мікрохвильовій пічці. Смачною ідеєю поділилась нутриціолог та блогерка Ірина Дімітрова на своєму профілі в інстаграмі.

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Як спекти кекс у мікрохвильовці, рецепт:

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Банан – 1 шт.

Борошно – 3 ст. л.

Молоко – 1 ст. л.

Олія (або розтоплене вершкове масло) – 1 ст. л.

Розпушувач – 1/3 ч. л.

Мед (або цукор) – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Банан добре розтерти до консистенції каші, додати яйце, молоко та олію (або масло) і добре вимішати; У чашці змішати борошно з розпушувачем та додати мед (цукор) і бананову основу; Поставити горня на 2-3 хвилини у мікрохвильову піч (3 хвилини за потужності у 700 W); Смакувати!

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