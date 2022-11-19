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Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом
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Кекс у мікрохвильовці зручно готувати не лише тому, що це дуже швидко, а й тому, що цей рецепт не вимагає великої кількості інгредієнтів та зусиль. Радимо скуштувати!
Якщо закортіло солодкої випічки, а йти у магазин чи вмикати духовку зовсім нема бажання, то у пригоді стануть кекси, які легко приготувати у мікрохвильовій пічці. Смачною ідеєю поділилась нутриціолог та блогерка Ірина Дімітрова на своєму профілі в інстаграмі.
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Як спекти кекс у мікрохвильовці, рецепт:
Інгредієнти:
- Яйце – 1 шт.
- Банан – 1 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Молоко – 1 ст. л.
- Олія (або розтоплене вершкове масло) – 1 ст. л.
- Розпушувач – 1/3 ч. л.
- Мед (або цукор) – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Банан добре розтерти до консистенції каші, додати яйце, молоко та олію (або масло) і добре вимішати;
- У чашці змішати борошно з розпушувачем та додати мед (цукор) і бананову основу;
- Поставити горня на 2-3 хвилини у мікрохвильову піч (3 хвилини за потужності у 700 W);
- Смакувати!
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