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Сьогодні у Facebook представлять нову вкладку з новинами

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Сьогодні у Facebook представлять нову вкладку з новинами - фото 1

У п'ятницю, 25 жовтня, у компанії Facebook оголосять про запуск нової вкладки "Новини", де будуть з'являтися матеріали сотень ЗМІ.

Так, деяким медіа будуть платити за можливість публікувати їхні новини. Всього в переліку 200 новинних організацій. Серед них Washington Post, Wall Street Journal, Business Insider, BuzzFeed News і багато місцевих ЗМІ.

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У Facebook з'явиться вкладка 'Новини' - фото 363724
У Facebook з'явиться вкладка "Новини"
У Facebook буде невелика група редакторів, які будуть відбирати головні новини, але вибирати, які новини пропонувати користувачам відповідно до їхніх інтересів, переважно будуть комп'ютеризовані алгоритми.
Сьогодні Facebook представить вкладку з новинами на заході, де буде присутній CEO Марк Цукерберг.

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Джерело: washingtonpost
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