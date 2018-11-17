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Рух льоду в Антарктиді показали на відео

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На відео можна побачити дійсно великі айсберги - фото 1
На відео можна побачити дійсно великі айсберги / sciencealert

Льодовики Антарктиди руйнуються із загрозливою швидкістю.

Оцінити рух льоду можна за допомогою візуалізації, створеної науковими аніматорами з Pixel Movers & Makers. Фахівці створили 50-секундний ролик, що показує рух айсбергів з 1976 по 2017 рік.

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Для створення анімації використовували дані, зібрані за 40 років фахівцями Лабораторії реактивного руху NASA, Європейського космічного агентства і Центру дистанційного зондування Університету Брігама Янга. Відео демонструє, як айсберги відриваються від льодовиків і в більшості випадків рухаються в напрямку проти годинникової стрілки, після чого потрапляють на так звану Алею айсбергів.

Можна побачити великі айсберги, як наприклад B-15, що відколовся від льодовика Росса в березні 2000 року. Це найбільший з коли-небудь зареєстрованих айсбергів в історії: його площа становила 11 тисяч квадратних кілометрів. Також на відео показано руйнування льодовика Ларсена в 2002 році.

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Джерело: sciencealert
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