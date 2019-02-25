Сніг і сильний вітер: синоптик попередила про погоду 26 лютого

Останні дні лютого відзначаться в Україні нестабільною погодою зі снігопадами та посиленням вітру. Бережіть себе!

26 лютого, у вівторок, в Україні погіршаться погодні умови, а також посилиться вітер навіть до 15-20 м/с. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Мокрий сніг знову з`явиться. Очікується практично скрізь, лише до Заходу та Півдня України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою. Щоб аж таких морозів - не буде. Проте температура повітря дещо знизиться. Найближчої ночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів", – поділилась вона.

У Києві 26 лютого пройде мокрий сніг з дощем, вночі до -1+1, а вдень до 0+3. Синоптик також додала, що нова порція потепління повернеться в країну вже з 4 березня.

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