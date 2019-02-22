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Міста гріха Лас-Вегас раптово засипало снігом
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Світову столицю розваг Лас-Вегас захопили снігопади, змусивши американців панікувати. У місті настільки рідко падає сніг, що раптова хуртовина заблокувала нормальне життя мешканців.
21 лютого Лас-Вегас вперше за понад 70 років засипало снігом. Як відзначають у місцевих медіа, востаннє таку негоду було зафіксовано ще у 1937 році. Синоптики вдарили на сполох, адже очікувалось до 7-8 см снігу, що призвело до збільшення кількості ДТП на дорогах, а також зупинки навчального процесу у школах. Раптова зима перетворила "місто гріха" у красиву, але моторошну казку.
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