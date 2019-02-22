Міста гріха Лас-Вегас раптово засипало снігом

Світову столицю розваг Лас-Вегас захопили снігопади, змусивши американців панікувати. У місті настільки рідко падає сніг, що раптова хуртовина заблокувала нормальне життя мешканців.

21 лютого Лас-Вегас вперше за понад 70 років засипало снігом. Як відзначають у місцевих медіа, востаннє таку негоду було зафіксовано ще у 1937 році. Синоптики вдарили на сполох, адже очікувалось до 7-8 см снігу, що призвело до збільшення кількості ДТП на дорогах, а також зупинки навчального процесу у школах. Раптова зима перетворила "місто гріха" у красиву, але моторошну казку.

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This is my parents house from this morning.



My parents live in Las Vegas. The one in Nevada. It’s a desert. pic.twitter.com/braVQNLSMR — Phil Inzinga (@PhilInzinga) 22 лютого 2019 р.

WTF!! Live look at my back yard. Blizzard 2019 in Las Vegas!! pic.twitter.com/Gt3eoix2G9 — Marco D'Angelo (@MarcoInVegas) 21 лютого 2019 р.

BREATH-TAKING winter scenery just outside of Las Vegas, NV at Red Rock Canyon State Park from storm chaser Aaron Ruppert @AJinOK @accuweather #nvwx pic.twitter.com/QYgqSqXiF5 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 21 лютого 2019 р.

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