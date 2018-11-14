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Сніг і ожеледиця: рятувальники оголосили попередження

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Сніг в Україні - фото 1
Сніг в Україні

У ДСНС оголосили важливе попередження про погіршення погодних умов на території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різке погіршення погоди у кількох областях країни.

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"За даними Укргідрометцентру, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця" – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники попереджають про ускладнення руху транспорту, тому водіям потрібно бути обачними на дорогах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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