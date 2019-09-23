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Смачний пиріг без духовки з м'ясною начинкою: рецепт

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Як приготувати пиріг без духовки - фото 1
Як приготувати пиріг без духовки / lifehacker

Пиріг без духовки виходить смачним, рум'яним, з хрусткою скоринкою. Приготований таким чином, він анітрохи не гірший за традиційний.

Інгредієнти:

  • яйце 1 шт.
  • сметана 100 г
  • олія
  • цукор 1 ч.л.
  • сіль за смаком
  • сода 1/3 ч.л.
  • борошно 250 г
  • начинка 150-200 г

Як приготувати м'ясний пиріг:

  1. Змішати за допомогою віночка сметану, яйце, олію, сіль і цукор. Всипати половину борошна і соду, розмішати. Після, додаючи решту борошна, замісити тісто. Розділити тісто на дві частини і розкачати кожну у коржик за розміром пательні.
  2. Викласти начинку на корж (начинка може бути будь-яка, але вже ГОТОВА) і розподілити, не доходячи до краю. Накрити другим коржем і защипати краї. Викласти пиріг на змащену олією пательню. Проколоти пиріг в кількох місцях і накрити кришкою.
  3. Випікати пиріг з одного боку приблизно 30 хвилин, а після перевернути і пекти ще 15 хвилин. Сила нагріву має бути невисокою. Важливо враховувати особливості своєї плити і пательні.
  4. Викласти пиріг на тарелю і дати йому охолонути. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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