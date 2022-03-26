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Найпростіший рецепт паляниці на пательні з мінімуму інгредієнтів

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Паляниця - фото 1
Паляниця / telegid

Пропонуємо вам спрощений рецепт легендарної паляниці. На смак і за психологічним знущанням з ворога ця страва — чисте задоволення!

Такий хліб смакує як з солоними стравами, так і з чимось солодким – варенням, медом. Рецептом ділиться 1plus1.

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Нам знадобиться:

  • 450 г борошна
  • 1/5 ч. л. дріжджів
  • 300 г кефіру (можна замінити на воду)
  • 3 ст. л. олії
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. солі

Етапи приготування паляниці на сковороді:

  1. Замішуйте тісто. Воно має бути ніжним та м'яким. Аби тісто не прилипало до рук, можете змастити їх олією
  2. Коли ваше дріжджове тісто підходить, обминайте його й перекладайте на пательню, яку попередньо слід змістити невеликою кількістю олії
  3. Трохи натисніть на тісто, розподіліть його по поверхні сковорідки. Чекайте хвилин 30-40 на менш ніж середньому вогні, чекайте, поки тісто трохи запечеться та підніметься
  4. Після цього перегорніть паляницю та чекайте так само 30-40 хв. Готово!
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Найпростіший рецепт паляниці на пательні

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