Найпростіший рецепт паляниці на пательні з мінімуму інгредієнтів

Пропонуємо вам спрощений рецепт легендарної паляниці. На смак і за психологічним знущанням з ворога ця страва — чисте задоволення!

Такий хліб смакує як з солоними стравами, так і з чимось солодким – варенням, медом. Рецептом ділиться 1plus1.

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Нам знадобиться:

450 г борошна

1/5 ч. л. дріжджів

300 г кефіру (можна замінити на воду)

3 ст. л. олії

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

Етапи приготування паляниці на сковороді:

Замішуйте тісто. Воно має бути ніжним та м'яким. Аби тісто не прилипало до рук, можете змастити їх олією Коли ваше дріжджове тісто підходить, обминайте його й перекладайте на пательню, яку попередньо слід змістити невеликою кількістю олії Трохи натисніть на тісто, розподіліть його по поверхні сковорідки. Чекайте хвилин 30-40 на менш ніж середньому вогні, чекайте, поки тісто трохи запечеться та підніметься Після цього перегорніть паляницю та чекайте так само 30-40 хв. Готово!

Найпростіший рецепт паляниці на пательні

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